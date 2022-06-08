https://news.day.az/showbiz/1468937.html Эмин Агаларов презентовал новый клип на песню "На обратной стороне" - ФОТО - ВИДЕО
Эмин Агаларов презентовал новый клип на песню "На обратной стороне" - ФОТО - ВИДЕО
Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) презентовал в социальной сети новый клип на свою последнюю песню под названием "На обратной стороне", передает Day.Az.
В новом проекте, EMIN проживает и представляет зрителю альтернативную реальность, если бы в жизни не было любви.
В полной мере погрузить зрителя в разрушенный внутренний мир и одиночество героя помогают виртуальные декорации и визуализации.
Режиссер и оператор-постановщик клипа - Евгений Курицын. Автор музыки и слов - Константин Ноников.
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