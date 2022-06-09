Президент Венесуэлы встретился с Забитом Самедовым

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал на своей официальной странице в социальной сети Instagram о встрече со всемирно известным азербайджанским бойцом Забитом Самедовым, передает Day.Az.

Как оказалось, венесуэльский президент - большой поклонник турецкого исторического приключенческого телесериала "Kuruluş: Osman" ("Основание: Осман"), созданного продюсером Мехметом Боздагом - находясь с визитом в Турции, Н.Мадуро встретился с актерским составом этого проекта, в котором задействован и Забит Самедов.

"Я верный поклонник сериала "Kuruluş: Osman", - отмечает президент Венесуэлы Николас Мадуро в комментарии к нижеприведенному видео, рекомендуя посмотреть проект всем, кто еще его не видел.

Отметим, что к съемкам в турецком сериале Забит Самедов присоединился осенью 2020 года - в проекте он играет роль воина Гянджабека.

"Приятно познакомиться с вами, господин президент", - пишет З.Самедов в Instagram в комментарии к нижеприведенному снимку.