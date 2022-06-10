Американская актриса и модель Кэмерон Диаз раскрыла секрет своей стройности. На эту тему она высказалась в интервью Гвинет Пэлтроу в подкасте GOOP, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

49-летняя знаменитость рассказала, что оставаться в форме ей помогает интервальное голодание, предполагающее принятие пищи в определенное время дня. "Моя двухлетняя дочь постоянно перекусывает в течение дня, как вдруг я начала делать то же самое. Неожиданно я задумалась, действительно ли мне необходимо есть так часто, и перешла на эту диету", - уточнила Диаз.

По словам манекенщицы, она также отказалась от макияжа, что позитивно сказалось на качестве ее кожи. Героиня материала призналась, что не пользуется очищающими средствами по утрам, предпочитая умываться только водой. "Иногда я скрабирую кожу и наношу на лицо масло для дополнительного увлажнения", - заключила звезда.