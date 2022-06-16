https://news.day.az/showbiz/1471117.html Поклонники заподозрили, что Том Хэнкс серьезно болен - ВИДЕО
Поклонники заподозрили, что Том Хэнкс серьезно болен - ВИДЕО
Поклонники 65-летнего американского актера Тома Хэнкса заподозрили, что он серьезно болен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На промо-мероприятии фильма "Элвис" База Лурмана Хэнкс с трудом держал микрофон из-за тремора правой руки. Хэнкс поправлял микрофон и перекладывал его в другую руку, но дрожь не проходила.
Свое состояние со сцены Хэнкс не прокомментировал, пока и его представители не отреагировали на публикации о возможной болезни артиста.
В фильме "Элвис" Том Хэнкс сыграл Тома Паркера - менеджера Элвиса Пресли.
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