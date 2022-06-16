Поклонники заподозрили, что Том Хэнкс серьезно болен

Поклонники 65-летнего американского актера Тома Хэнкса заподозрили, что он серьезно болен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На промо-мероприятии фильма "Элвис" База Лурмана Хэнкс с трудом держал микрофон из-за тремора правой руки. Хэнкс поправлял микрофон и перекладывал его в другую руку, но дрожь не проходила.

Свое состояние со сцены Хэнкс не прокомментировал, пока и его представители не отреагировали на публикации о возможной болезни артиста.

В фильме "Элвис" Том Хэнкс сыграл Тома Паркера - менеджера Элвиса Пресли.