Бейонсе анонсировала выход нового альбома Renaissance. Как сообщает NME, релиз выйдет 29 июля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Альбом будет состоять из двух частей, в первой из которых запланировано 16 треков.

Летом 2021 года Бейонсе подтвердила, что работает над новым альбомом. "Я полтора года провела в студии. Иногда нужно потратить год, чтобы среди тысячи звуков найти точный. Один припев может иметь до 200 запасных гармоний", - делилась звезда. "Но нигде, кроме как в студии, я не чувствую столько любви, страсти, исцеления. Спустя 31 год это такой же восторг, как когда мне было девять", - признавалась артистка.