https://news.day.az/showbiz/1471219.html Бейонсе анонсировала выход нового альбома
Бейонсе анонсировала выход нового альбома
Бейонсе анонсировала выход нового альбома Renaissance. Как сообщает NME, релиз выйдет 29 июля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Альбом будет состоять из двух частей, в первой из которых запланировано 16 треков.
Летом 2021 года Бейонсе подтвердила, что работает над новым альбомом. "Я полтора года провела в студии. Иногда нужно потратить год, чтобы среди тысячи звуков найти точный. Один припев может иметь до 200 запасных гармоний", - делилась звезда. "Но нигде, кроме как в студии, я не чувствую столько любви, страсти, исцеления. Спустя 31 год это такой же восторг, как когда мне было девять", - признавалась артистка.
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