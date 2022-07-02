https://news.day.az/showbiz/1475630.html Умер известный актер Джо Теркел
Умер известный актер Джо Теркел
Американский актер Джо Теркел скончался на 95 году жизни, сообщает издание Deadline, ссылаясь на его семью, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Актер умер в понедельник, 27 июня, в больнице в штате Калифорния. По словам родных, он мирно умер вместе со своими сыновьями Крейгом и Робертом.
Теркел сыграл бармена Ллойда в фильме Стэнли Кубрика "Сияние" 1980 года, а также исполнил одну из основных ролей в фильме Ридли Скотта "Бегущий по лезвию" (1982).
Незадолго до своей смерти актер завершил мемуары под названием "Несчастье успеха". Семья планирует опубликовать книгу в конце 2022 года.
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