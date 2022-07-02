Умер известный актер Джо Теркел
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Американский актер Джо Теркел скончался на 95 году жизни, сообщает издание Deadline, ссылаясь на его семью, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Актер умер в понедельник, 27 июня, в больнице в штате Калифорния. По словам родных, он мирно умер вместе со своими сыновьями Крейгом и Робертом.

Теркел сыграл бармена Ллойда в фильме Стэнли Кубрика "Сияние" 1980 года, а также исполнил одну из основных ролей в фильме Ридли Скотта "Бегущий по лезвию" (1982).

Незадолго до своей смерти актер завершил мемуары под названием "Несчастье успеха". Семья планирует опубликовать книгу в конце 2022 года.