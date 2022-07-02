https://news.day.az/showbiz/1475650.html Адвокат Брюса Уиллиса рассказал о желании актера играть в кино вопреки болезни
Адвокат Брюса Уиллиса рассказал о желании актера играть в кино вопреки болезни
Адвокат американского актера Брюса Уиллиса Мартин Сингер заявил, что его клиент хотел продолжать играть в кино вопреки болезни, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Мой клиент продолжал работать после того, как ему поставили диагноз, потому что он хотел сниматься в кино и был в состоянии это делать", - рассказал Сингер.
Адвокат высказался после сообщений о том, что продюсер Уиллиса Рэндолл Эмметт якобы продолжал работать с актером, зная о его заболевании.
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