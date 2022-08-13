Эмили Блант и Райан Гослинг сыграют в новой экшен-драме

Эмили Блант и Райан Гослинг утверждены на главные роли в предстоящей киноадаптации сериала "Каскадеры" 1981 года, сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что оригинальный сериал рассказывал о голливудском каскадере, который ради лишнего заработка подрабатывал охотником за головами.

Дрю Пирс ("Форсаж: Хоббс и Шоу") выступит сценаристом и продюсером фильма. Режиссером картины станет постановщик первого "Джона Уика" и второго "Дэдпула" Дэвид Литч. Производство фильма начнется в Австралии осенью 2022 года, а мировая премьера назначена на 1 марта 2024 года.