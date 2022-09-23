https://news.day.az/showbiz/1497756.html Дэвид Боуи удостоен знака на Музыкальной аллее славы Камдена
Дэвид Боуи удостоен знака на Музыкальной аллее славы Камдена
Покойный певец Дэвид Боуи был удостоен упоминания на Музыкальной аллее славы Камдена. Об этом сообщает NME, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Церемония, первоначально назначенная на 15 сентября, была отложена из-за смерти королевы Елизаветы II. Однако она все же состоялась через неделю, и близкие Боуи присутствовали на открытии знака музыканту.
The Who стали первыми артистами, удостоенными специальной награды, которая появилась в ноябре 2019 года. О том, что в Лондоне появится прототип Голливудской Аллеи славы, сообщалось еще в 2013 году.
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