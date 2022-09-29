https://news.day.az/showbiz/1499346.html Известный блогер Гусейн Гасанов уехал из России в Азербайджан - ФОТО
Известный блогер Гусейн Гасанов уехал из России в Азербайджан - ФОТО
Известный азербайджанский блогер Гусейн Гасанов, проживающий в России, покинул свое постоянное место жительства, передает Day.Az.
На фото, сделанном с компьютера на таможне, видно, что блогер азербайджанского происхождения, покинул Россию.
Спустя несколько часов Гусейн Гасанов поделился видео из аэропорта в разделе историй на своей странице в Instagram и написал фразу "На пару дней к отцу и обратно домой".
Из информации, размещенной блогером, предполагается, что он находится в Азербайджане.
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