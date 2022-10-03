Ройа простилась с Рагимом Рагимли

30 сентября ушел из жизни популярный азербайджанский эстрадный исполнитель Рагим Рагимли, причиной смерти которого стала острая легочная и сердечная недостаточность, передает Day.Az.

В церемонии прощания с певцом, прошедшей в его квартире в центре Баку, приняло участие большое количество представителей азербайджанского шоу-бизнеса, однако Ройи, которая долгие годы дружила и сотрудничала с Р.Рагимли, среди них замечено не было - этот факт вызвал волну хейта в адрес народной артистки со стороны пользователей социальных сетей, упрекнувших исполнительницу в проявлении неуважения к другу и коллеге.

Ройа ответила хейтерам, разместив в Stories серию кадров, сделанных на кладбище в поселке Бюльбюля у могилы Рагима Рагимли, которую она посетила вместе с певцом Самиром Джавадзаде.

"Я хотела проститься с ним наедине", - пишет Ройа в комментарии к снимкам, выражая сожаление в связи со смертью исполнителя, рассказывая о котором, отмечает следующее: "Ты никому не сделал ничего плохого... Только себе".

Также в одном из комментариев в Instagram народная артистка отметила, что перестала общаться с Р.Рагимли в 2015 году, подчеркнув, что никому ничего не должна.