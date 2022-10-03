Норвежский певец TIX приехал в Баку просить руки и сердца Самиры Эфенди?

В Baku Cafe прошла встреча участников "Евровидения 2021" - азербайджанской исполнительницы Самиры Эфенди и норвежского певца Андреаса Хёукеланна, больше известного как TIX, с представителями СМИ, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Неужели TIX приехал в Баку просить руки и сердца Самиры Эфенди? Как известно, вспыхнувшие между молодыми людьми чувства активно обсуждались в европейских и азербайджанских СМИ. Более того, вдохновившись этой романтической историей, поклонники музыкантов даже создавали фан-клубы и профили в социальных сетях. И на то были веские причины. Еще в 2021 году во время проведения 65-го юбилейного конкурса песни "Евровидение" в Роттердаме (Нидерланды) Тикс оказывал многочисленные знаки внимания Самире, одаривал ее подарками, не скрывая своих чувств, делился романтическими роликами, адресованными Эфенди. Даже признался журналистам, что с первого взгляда влюбился в азербайджанскую красавицу и посвятил ей серенаду. Также он снял почти 10-минутный ролик об их взаимоотношениях. Певица настолько впечатлила молодого музыканта, что он чуть не потерял голову от любви.

После шоу они активно переписывались, и Самира даже пригласила его в Азербайджан, чтобы познакомить со своими родителями. Но пандемия не давала возможности вновь встретиться. Все же многие ждали их свадьбы, но что-то пошло не так и они перестали общаться. Однако во время проведения "Евровидения 2022" в Турине (Италия) они вновь были вместе. "Мне нравится проводить с ней время, и мы с Самирой определенно занимаем особое место в сердцах друг друга", - признался в одном из интервью Тикс.

И вот TIX впервые приехал в Баку, на протяжении трех дней вместе с Самирой посещал достопримечательности города. Baku Cafe к прибытию артиста было украшено стендом с надписью Fallen Angel (Падший ангел) по названию одноименной песни норвежского артиста на евросонге, гостям был представлен этот хит.

"Я не говорил Самире, что приеду в Баку, решил сделать ей сюрприз. Мы совершали прогулки по столице и я был приятно удивлен гармонией древней и современной архитектуры, Ичери шехер и Пламенными башнями, Нагорным парком, откуда вся столица как на ладони. Был впечатлен комплексом "Атешгях" - храмом огня на Абшеронском полуострове. Также мы посетили Аллею шехидов и почтили память погибших за свободу и независимость Азербайджана. Мне очень понравилось дружелюбие азербайджанского народа и национальная кухня. Я знаю, что известный норвежский путешественник Тур Хейердал неоднократно посещал Азербайджан и сблизил наши народы своими исследованиями", - отметил Тикс.

Как известно, в результате исследований наскальных рисунков в Гобустане Тур Хейердал пришел к выводу, что норвежцы и азербайджанцы имеют родственные связи. Он обнаружил сходство изображенных на скалах судов с судами викингов, и пришел к выводу, что викинги именно отсюда начали свой путь на запад. Сказанное он подтверждал бытовавшей на его родине в Норвегии легендой о том, что первый король норвежцев Один привел свой народ из земли, называемой Азер. Хейердал утверждал, что удины, этническое меньшинство в Азербайджане, были потомками скандинавов.

Самира Эфенди отметила, что в ближайшее время они собираются реализовать проект.

А вопрос - неужели TIX приехал в Баку просить руки и сердца Самиры Эфенди - так и остался открытым. Певцы тактично уклонялись от ответа, ссылаясь на исключительно дружеские отношения.