Московский американский театр подал миллионный иск к Спилбергу

Московский американский театр подал против режиссера Стивена Спилберга иск в США на $1,5 млн. Об этом сообщает Mash, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Театр открылся в Москве в 2021 году в рамках проекта "Театры мира - в Москве", при поддержке Спилберга там ставились спектакли по известным мюзиклам. Автор "Челюстей" после начала спецоперации прекратил поддержку проекта, труппа из 50 человек лишилась контрактов и площадок. В театре два месяца нет репетиций.

Иск подал продюсер театра Александр N, документ направлен в Центральный суд в Южной Калифорнии. По словам продюсера, Спилберг нарушил условия контракта и должен возместить инвестиционные расходы.