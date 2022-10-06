Меган Маркл и принц Гарри враждуют с Netflix

Принц Гарри и Меган Маркл не ладят с Netflix и со своей съемочной группой из-за того, что хотят вырезать эпизоды из нового документального фильма. Об этом пишет Page Six со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Гарри и Меган сомневаются в своей собственной истории, в своем собственном проекте", - сказал инсайдер в Netflix. По словам другого источника в индустрии, Гарри и Меган в панике из-за попыток смягчить тон даже самого простого языка.

Оба инсайдера отмечают, что пара якобы хочет вырезать куски из документального фильма о них, который снимается уже больше года Netflix. Стриминговая компания и режиссеры хотят сохранить содержание целиком.

"Они сделали несколько запросов на возврат контента, который они сами предоставили. Некоторые сотрудники Netflix считают, что если их просьба будет удовлетворена, то это фактически приведет к отсрочке проекта на неопределенный срок", - сказал источник в Netflix.