Индустрия моды сэкономила $38 млн в 2021 году

Экологические программы цепочки поставок позволили сэкономить индустрии моды $38 млн в прошлом году. Об этом пишет WWD со ссылкой на исследование организации Apparel Impact Institute (Aii), передает Day.Az.

В отчете сказано, что такой эффект оказали развитие программы Clean by Design, занимающейся методами управления водными ресурсами, углеродом и химикатами, проект Carbon Leadership и проект Coal Phase Out, способствующие отказу от использования угольных электростанций.

В 2021 году компания Aii развернула семь программ, целью которых стала работа с сотрудниками предприятий по реализации плана по созданию более экологичного производства. В программу вошли 295 объектов и 27 брендов-участников, что позволило сэкономить $38 млн благодаря более экологичным методам создания одежды.

Помимо этого, в докладе сказано о создании климатического фонда моды с капиталом в $250 млн. В число участников входят PVH, Lululemon и H&M.