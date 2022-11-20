Концерт Валерия Меладзе в блоге Рубабы Расуловой

Лайфстайл, тревел и бьюти-блогер Рубаба Расулова поделилась на своей странице в Instagram кадрами сольного концерта заслуженного артиста России Валерия Меладзе, который состоялся на сцене Бакинского конгресс-центра 20 ноября, передает Day.Az.

Валерий Меладзе не первый раз выступает в столице Азербайджана с сольной концертной программой, и каждое его выступление проходит при аншлаге, оставляя у бакинских зрителей самые незабываемые впечатления и эмоции.

Фамилия Меладзе уже давно и прочно ассоциируется с музыкой, это уже своего рода бренд, марка, означающие одно - безупречный стиль. Его музыка поражает, она бывает лирична, романтична и трогательна, с текстами, затрагивающими тонкие глубинные материи, но в то же время - всегда актуальна и свежа.

На концерте в Баку Валерий Меладзе исполнит новые песни и композиции, давно и прочно завоевавшие любовь миллионов слушателей.