В Баку прошла премьера фильма Zona

В Киноцентре "Низами" в Баку прошел специальный показ комедийного фильма Zona, снятого студией Cinemazadeh, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие посетили деятели культуры и искусства, среди которых были известные актеры и режиссеры. До показа члены творческого состава кинокартины рассказали представителям СМИ о работе над фильмом.

Фильм рассказывает историю героя, который в силу своей наивности устраивается на работу в неформальную коллекторскую компанию. В его обязанности входит взыскание долгов с тех, кто должен деньги банкам или частным лицам. Ничто не предвещало беды, но одного из заемщиков находят мертвым. Героя арестовывают, поскольку все улики против него. Основная часть фильма происходит в месте, напоминающем тюрьму Алькатрас. Главный герой придумывает план побега из тюрьмы, чтобы доказать свою невиновность. Но сбежать оттуда невозможно...

События и ситуации комедийного фильма вымышлены.

В ролях снялись - народный артист Абдул Махмудов, актеры Меджид Гусейнов, Турал Асадов, Агиль М. Гулиев, Талех Юзбеков, Фаиг Мирзоев, Эльсевер Джамал, Алихан Раджабов, Ислам Мехралиев, Нофель Шахлароглу, Эльвин Ибра, Эркин Эргин, Тарлан Нур Яшар, Самир Алескеров, Шалаля Шахваладгызы и другие.

Генеральный продюсер и автор идеи фильма - Джафар Ахундзаде, продюсер - Наргиз Гусейнова, сценаристы - Вугар Гусейнов и Талыб Ахмедов, режиссер - Вюсал Гаджигадир, оператор-постановщик - Орхан Мамедов, художник-постановщик - Заур Абдуллаев, композитор - Рухин Мамедзаде, художник по костюмам - Мехрибан Эфенди, гримёр - Айтен Гусейнзаде, директор по пост-продакшну и режиссер монтажа - Вугар Исламзаде, музыкальный редактор - Айтен Ахундзаде, исполнительные продюсеры - Исмаил Багиров и Эмин Давудзаде.