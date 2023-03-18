У звезды «Парка юрского периода» Сэма Нила диагностировали рак крови

Звезда "Парка юрского периода" Сэм Нил рассказал о лечении рака крови третьей стадии. О наличии у него такого заболевания актер заявил в своих мемуарах, которые выйдут в продажу на следующей неделе, сообщает в пятницу, 17 марта, The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Интервью газете артист дал на своей ферме в Новой Зеландии. По словам 75-летнего Нила, он не боится умереть, но хотел бы пожить еще пару десятков лет.

"Мы построили все эти прекрасные террасы, у нас есть эти оливковые деревья и кипарисы, и я хочу быть рядом, чтобы увидеть, как всё это созреет. И у меня есть мои милые маленькие внуки. Я хочу увидеть, как они вырастут", - сказал он.

Впервые у Нила появились симптомы онкологии во время промо фильма "Мир юрского периода: Доминион" в марте прошлого года, и вскоре диагноз подтвердился. Актер прошел курс химиотерапии, но когда она не дала необходимый результат, ему ввели новый химиотерапевтический препарат, который актер будет получать пожизненно раз месяц, отмечает "Газета.Ru".

Рак находится в ремиссии, подчеркнул актер.

Карьера Нила началась в 1970-х годах, всего он сыграл более чем 150 ролей, от "Моя блестящая карьера" до "Парк Юрского периода" и "Острые козырьки".

Сейчас Нил готовится начать съемки в телевизионной адаптации бестселлера Лайана Мориарти "Яблоки никогда не падают", съемки которого проходят в Австралии.