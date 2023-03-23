Актриса Гвинет Пэлтроу предстала перед судом в штате Юта по делу о лыжной аварии. Об этом пишет NME, передает Day.Az со ссылкой на gazeta.ru.

Иск против актрисы подал мужчина по имени Терри Сандерсон, который утверждает, что Пэлтроу столкнулась с ним во время катания на лыжах в 2016 году и "сильно сбила его с ног, нокаутировав. Сандерсон заявил, что в результате инцидента у него "постоянная черепно-мозговая травма, 4 сломанных ребра, а также боль, страдания, потеря удовольствия от жизни, эмоциональный стресс и увечья".

Пэлтроу направила встречный иск. Артистка утверждает, что именно Сандерсон врезался в нее, нанеся "удар всем телом", в результате чего она получила незначительные травмы. Пэлтроу и ее дети будут давать показания в ходе нескольких судебных заседаний.