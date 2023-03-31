65-летняя популярная актриса призвала наслаждаться старостью

65-летняя актриса Энди Макдауэлл призналась, что больше не хочет молодиться и просто наслаждается текущим периодом жизни. О принятии своего возраста она рассказала в интервью, опубликованном на YouTube-канале телеведущей Кэти Курик, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Звезда фильма "Четыре свадьбы и одни похороны" отметила, что пожилому человеку требуется много усилий, чтобы выглядеть молодым. "Я была молодой, и я устала. Сейчас я хочу быть старой", - сказала Макдауэлл. Она добавила, что красота есть в любом возрасте, важно научиться ее видеть и не ограничивать себя рамками.

Артистка призналась, что седина помогла ей принять и полюбить старость. Во время пандемии COVID-19, когда все сидели дома, а доступ к услугам стилистов был ограничен, она начала отращивать волосы натурального цвета. "По мере того как волосы росли, глаза становились выразительнее, немного изменился их оттенок. Мне понравилось, как стала выглядеть кожа", - объяснила Макдауэлл решение полностью отказаться от окраски волос.

Она призвала ровесниц наслаждаться возрастом, а не стыдиться его. "Мы приближаемся к концу. У нас нет времени, чтобы тратить его на стыд", - заключила Макдауэлл.