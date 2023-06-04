Скандальная звезда «Флэша» Эзра Миллер не примет участие в пресс-туре фильма

Актер Эзра Миллер не будет участвовать в рекламной кампании фильма "Флэш" из-за обвинений в краже и жестоком поведении. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Variety.

Отмечается, что главная звезда фильма появится на фотосессии вместе с остальным кастом, но по большей части его фигура останется в тени. Источник, близкий к Миллеру, подчеркнул, что актер полностью согласен с решением боссов Warner Bros. "Эзра хочет, чтобы разговаривали о фильме, а не о нем", - отметил он.

Компания Warner Bros. планирует выпустить "Флэша" без привычного крупномасштабного продвижения проекта из-за того, что Миллер попал в череду скандалов. Так, он обвинялся в краже со взломом, мелком воровстве и незаконном проникновении. В январе Верховный уголовный суд округа Беннингтон приговорил Эзру Миллера к году исправительных работ, к штрафу в $500, а также к 80-90 дням условного заключения за незаконное проникновение. Кроме этого, звезду "Флэша" обязали проходить тест на алкоголь и наркотики, а также продолжать курсы лечения психики. Всего для прохождения испытательного срока актер должен соблюсти 41 условие.

При этом, согласно прогнозам экспертов, антисоциальное поведение Миллера не повлияет на успех проекта: он должен собрать $75 млн по всему миру, что выше, чем у "Аквамена".