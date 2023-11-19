Гвинет Пэлтроу повторила свой культовый образ 1999 года
Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу порадовала поклонников праздничной рекламой на своем аккаунте Goop. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В ролике Пэлтроу заходит на званый ужин и обнаруживает, что за столом сидят несколько ее версий, в том числе одна, одетая в культовое бледно-розовое платье Ralph Lauren, в котором она была на церемонии вручения премии "Оскар" в 1999 году. Актриса получила награду за лучшую женскую роль в фильме "Влюбленный Шекспир".
Гвинет Пэлтроу регулярно делится честными фото в личном блоге. По ее словам, цифра в паспорте при этом ее не беспокоит.
"Я принимаю дряблую кожу и морщины. Я принимаю свое тело и отпускаю потребность быть совершенной, выглядеть идеально, бросать вызов гравитации и логике", - объяснила она.
Актриса даже устроила фотосессию в купальнике в сауне. В опубликованном видеоролике 50-летняя Гвинет Пэлтроу демонстрировала, как делает себе массаж сухой щеткой, сидя на скамье в сауне. Она была одета в слитный купальник черного цвета, ее волосы распущены, а на лице не было макияжа.
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