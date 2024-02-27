Умер актер из фильма "Капитан Марвел"

- после 5 лет борьбы с тяжелой болезнью - ФОТО

Умер известный канадский актер Кеннет Митчелл, известный по ролям в фильме "Капитан Марвел" и сериале "Звездный путь: Дискавери".

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, печальную новость сообщила семья артиста на его официальной странице в Instagram. Кеннет Митчелл ушел из жизни 24 февраля. Актера не стало в возрасте 49 лет.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем о смерти Кеннета Митчелла, любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга", - говорится в сообщении семьи актера.

Кеннет Митчелл ушел из жизни после пяти лет борьбы с тяжелой болезнью. Известно, что в 2018 году у артиста был диагностирован боковой амиотрофический склероз. Это тяжелое заболевание, которое поражает моторную систему. С октября 2019 года Кеннет уже передвигался с помощью инвалидного кресла, а в 2021-м артист не мог говорить из-за болезни. У Митчелла осталась жена и двое детей.