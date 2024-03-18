Внешний вид Тома Круза напугал фанатов

Американский актер, режиссер и продюсер Том Круз попал в объектив папарацци и напугал фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

61-летнего артиста запечатлели на вертолетной площадке в Лондоне. На новых размещенных фото звезда фильма "Миссия невыполнима" предстал в синих джинсах, свитере, белых кроссовках спортивного бренда Nike, а также с растрепанными волосами.

Пользователи сети не оценили внешний вид знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под материалом. "Нет, это не Том Круз. Кто это?", "Что он сделал со своим лицом?", "Ему нужно смыть краску с волос, а то смотрится очень глупо. Седина идет ему намного больше", "Выглядит, как бурундук", "Неужели он действительно думает, что его лицо, полное филлеров, выглядит хорошо? Когда-то он был красивым мужчиной, но сейчас выглядит ужасно", - высказывались они.