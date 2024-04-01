Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти сходили на свидание после слухов о помолвке

49-летний американский актер Леонардо Ди Каприо привел свою девушку, итальянскую супермодель Витторию Черетти, 25, на звездный вечер в Санта-Монике.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Daily Mail.

Их заведением стал знаменитый итальянский ресторан Giorgio Baldi, который также часто посещает Рианна и другие знаменитости.

Голливудский актер вышел из заведения в темной маске и натянул бейсболку на лицо, будучи в черном худи и брюках. Когда Ди Каприо добрался до своей машины, он сел на заднее сиденье, оставив Витторию спереди за рулем.

Избранница Леонардо продемонстрировала фигуру в приталенной асимметричной мини-юбке, коричневом топе и черном жакете. К вечернему образу итальянская модель добавила лаконичную сумочку и бижутерию.

Как сообщается, в тот вечер ресторан в Санта-Монике также посетили Роберт Де Ниро со своей девушкой Тиффани Чан, София Вергара и другие звезды.

О романе звезды "Титаника" с итальянской моделью стало известно в конце лета 2023 года. Черетти перед этим развелась с диджеем Маттео Миллери, с которым была жената с 2020 года.

Источники утверждали, что актер "сумасшедший" от новой возлюбленной, которая также очень заботится об экологических проблемах. Как сообщается, Ди Каприо сейчас встречается только с ней, поскольку Виттория имеет "все качества, которые он ищет в партнерше". Впрочем, официально пара не комментирует свой роман.

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