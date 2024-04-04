Раксана задержана в Москве

Азербайджанская певица Раксана Исмаилова задержана в Москве.

Как сообщают СМИ, Исмаилова задержана по уголовному делу об организации нелегальной миграции, передает Day.Az.

Исмаиловой предъявлено обвинение по статьям "дача взятки" и "подделка  документов" УК РФ.

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