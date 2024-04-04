https://news.day.az/showbiz/1649628.html Раксана задержана в Москве
Раксана задержана в Москве
Азербайджанская певица Раксана Исмаилова задержана в Москве.
Как сообщают СМИ, Исмаилова задержана по уголовному делу об организации нелегальной миграции, передает Day.Az.
Исмаиловой предъявлено обвинение по статьям "дача взятки" и "подделка документов" УК РФ.
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