Самое ожидаемое событие этого лета

Осталось сто дней до самого громкого события лета - грандиозного опен-эйр музыкального фестиваля DREAM Fest 2024.

С 23 по 28 июля в Баку в премиальном курортном комплексе Sea Breeze Resort на побережье Каспийского моря выступят популярные музыканты из стран СНГ, Турции, Великобритании, Европы и Канады, сообщили Day.Az в пресс-службе организаторов фестиваля.

Лето на Каспийском побережье сложно представить без ставших традиционными музыкальных фестивалей в Sea Breeze Resort. В этом году календарь летних событий расширится за счет DREAM Fest 2024 с обширной географией артистов.

Уже известно, что среди хедлайнеров - один из самых успешных продюсеров в истории поп-музыки, 16-кратный обладатель "Грэмми" Дэвид Фостер; легенда 70-х Энгельберт Хампердинк; звезда 90-х Dr. Alban и нулевых - Craig David; феноменальный диджей Иманбек, ставший первым музыкантом из СНГ, удостоенным "Грэмми" в категории "Лучший ремикс"; впервые в Баку приедут Jack Savoretti и Imany; в первый же день фестиваля состоится знаменитое Celentano tribute show.

Лайн-ап продолжает пополняться новыми именами. Частые гости Баку и любимые звезды азербайджанской эстрады порадуют качественной музыкой и зажигательными перформансами, а диджеи международного уровня "раскачают" танцпол, исполняя топовые мировые хиты.

В течение шести дней на территории Sea Breeze Resort будет звучать популярная музыка сразу нескольких поколений.

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