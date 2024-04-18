Из города в джунгли: "Arap Kadri" в Баку - ВИДЕО
Эксклюзивно в сети кинотеатров CineMastercard с 19 апреля пройдет показ турецкой комедии "Arap Kadri".
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе CineMastercard.
Режиссер фильма - Эмре Кавук, главные роли исполнили - Ахмет Мюмтаз Тайлан, Неджип Мемили и Зейнеп Чамджи.
Фильм рассказывает историю Кадри, который мечтал о жизни в большом городе. Однако он быстро понял, что в городе ему придется подавить свое стремление к свободе. И вот его тянет в джунгли, где для него нет правил. Или они есть? Там Кадри встречает Тарзана, который долгое время жил в дикой местности и поддерживает в джунглях закон и порядок.
Возрастное ограничение 16+.
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