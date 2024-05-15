Нюша впервые появилась на публике после слов о разводе с Игорем Сивовым

Певица Нюша пришла на красную дорожку премии "Жара Music Awards 2024" после слов о разводе с мужем Игорем Сивовым. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Voice.

Она позировала фотографам в золотом платье с глубоким декольте и открытой спиной, образ дополнила длинная черная юбка "в пол". По словам Нюши, свой лук она собирала на ходу, особо не готовясь к мероприятию. На "Жаре" артистка провела первую часть церемонии совместно с блогером Сашей Стоуном.

В августе 2017 года Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. В 2018-м певица родила дочь Серафиму-Симбу. В декабре 2021-го у артистки и предпринимателя появился сын Саффрон. В 2022 году Нюша рассказала Светлане Бондарчук, что столкнулась с изменой со стороны супруга, когда была беременна вторым ребенком. Несмотря на это, певица простила Сивова. В январе появились слухи о разводе артистки и бизнесмена.

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