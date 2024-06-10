Хью Джекман снимется в комедии про овец-сыщиков

СМИ сообщили об утверждённом актёрском составе фильма "Три полные сумки: Овечий детектив" (Three Bags Full: A Sheep Detective).

Как передает Day.Az, главные роли исполнят Хью Джекман и Эмма Томпсон.

В основу экшн-комедии положен роман "Гленнкилл" немецкой писательницы Леони Суонн 2005 года. По сюжету, ирландский пастух Джордж Харди (Джекман) из деревни Гленнкилл погибает при загадочных обстоятельствах. Расследовать дело берутся его овцы.

В касте также заявлены Николас Голицын, Николас Браун, Молли Гордон, Хонг Чау и др. Сценарий адаптировал Крэйг Мэзин ("Одни из нас"), режиссёром выступит Кайл Балда ("Миньоны"). Amazon MGM выпустит ленту в кинотеатрах 20 февраля 2026 года.

Джекман этим летом появится на экранах в кинокомиксе "Дэдпул и Росомаха". Он также сыграет в драме "Смерть Робин Гуда" от студии A24.

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