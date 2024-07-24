Звездные участники Dream Fest в Баку поделились впечатлениями: Энергетика зашкаливает!

С 23 по 29 июля в Баку, на побережье города-курорта Sea Breeze, проходит главное событие этого лета - масштабный музыкальный фестиваль Dream Fest с участием мировых звезд. Азербайджан, современная страна с древними восточными традициями, встретила гостей великолепной летней погодой, насыщенной культурной программой и, конечно, гастрономическим разнообразием. Три музыкальные сцены, две сотни популярных артистов, десять тысяч зрителей: 23 июля стартовал первый день Dream Fest.

Зрители и участники первого Международного музыкального фестиваля Dream Fest погрузились в атмосферу летнего морского побережья: отдыхали на пляже, изучали программу фестиваля, знакомились с особенностями Sea Breeze и наслаждались невероятным шоу любимых артистов, которые поделились с Trend своими впечатлениями, передает Day.Az.

Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал, которые являются ведущими фестиваля, отметили, что фестиваль подарит самые яркие эмоции и впечатления, каждый из гостей получит массу позитивной энергетики.

Outlandish: "Мы еще четыре года назад хотели приехать в Баку и рады, что наша мечта осуществилась. Энергетика атмосферы фестиваля и зрителей зашкаливает!".

Muboriz Usmonov: "Впервые приехал в Баку, здесь все очень красиво! Азербайджан как и Таджикистан очень гостеприимная и добрая страна, с замечательными людьми. Кстати, много туристов из Таджикистана приехали на Dream Fest. Впечатления потрясающие!".

Владимир Маркони: "Мое имя с азербайджанского переводится как шах-плов (смеется). Моя мечта осуществилась - я впервые приехал в Баку. И как гость из будущего могу сказать, что фестиваль прошел грандиозно (смеется). Это очень крутой проект!".

Samra: "Для меня большая радость выступить на сцене Dream Fest. Это потрясающее шоу для всех!".

Brandon Stone: "Я частый гость в Баку, выступал с концертами, на фестивале "Жара" и нынешний Dream Fest намного масштабнее. Причем, я буду выступать во все дни фестиваля Dream Fest. Я счастлив всегда посещать в Баку, где фактически уже прописан (смеется)".

Anastasija İvka: "Я очень люблю Баку и Азербайджан, где часто бываю. Люди, кухня, добрая аура - всегда испытываю самые замечательные эмоции".

Aisel: "Все очень красиво и креативно, мировые звезды, с которыми делить сцену большое счастье. Большой праздник для Азербайджана!"

Ani Lorak: "Очень рада вновь посетить солнечный и гостеприимный Баку. Dream Fest - прекрасный фестиваль в новом формате, где я, практически, каждый день буду выступать, много классных номеров, дуэтов и премьер. Будет удивлять зрителей".

Яна Рудковская: "В последний раз я была в SeaBreeze в мае месяце и просто поражена происшедшими переменами. Грандиозный комплекс, сколько возведено, посажено зеленых растений, инфраструктура фантастическая, какие виды на море. Невозможное возможно, в том числе и Dream Fest. Эмин Агаларов мечты воплощает в жизнь!"

Dream Fest - это атмосфера легендарного музыкального фестиваля на берегу Каспийского моря, который станет еще глобальнее. География стран исполнителей расширилась до мирового масштаба: Азербайджан, Грузия, Турция, Европа, Америка, страны СНГ. Зрителей ждет абсолютно новый взгляд на фестивальную культуру: шесть дней грандиозного open-air на берегу Каспийского моря, невероятные шоу и выступления сотни всемирно известных артистов.

Смотреть впечатляющие концерты всю фестивальную неделю можно онлайн, благодаря прямой трансляции фестиваля в социальной сети "ВКонтакте". Телевизионную версию Dream Fest зрители увидят на телеканале НТВ.

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