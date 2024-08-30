Где пройдет «Евровидение-2025»?

Песенный конкурс "Евровидение-2025" пройдет в Базеле (Швейцария).

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, решение провести конкурс в Базеле принято ввиду того, что транспортные возможности, отели и безопасность отвечают стандартам.

Отметим, что в прошлом месяце Швейцарский Федеральный демократический союз (EDU, нишевая правая партия, близкая к Швейцарской народной партии (SVP) выступал против планов профинансировать проведение в 2025 году в Швейцарии конкурса песни "Евровидение".

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