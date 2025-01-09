https://news.day.az/showbiz/1721581.html Лесные пожары помешали объявить номинантов в Голливуде Традиционную 31-ю ежегодную церемонию объявления номинантов премии SAG в Голливуде пришлось отменить из-за сильных лесных пожаров. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом пресс-служба Гильдии американских киноактеров сообщает в соцсети X.
Лесные пожары помешали объявить номинантов в Голливуде
Традиционную 31-ю ежегодную церемонию объявления номинантов премии SAG в Голливуде пришлось отменить из-за сильных лесных пожаров.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом пресс-служба Гильдии американских киноактеров сообщает в соцсети X.
"Номинанты будут обнародованы завтра в 7:30 утра по тихоокеанскому времени через пресс-релиз и веб-сайт премии SAG", - говорится в официальном заявлении.
Решение об отмене церемонии гильдия объяснила соображениями безопасности.
Награждение проводится с 1995 года.
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