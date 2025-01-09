Лесные пожары помешали объявить номинантов в Голливуде

Традиционную 31-ю ежегодную церемонию объявления номинантов премии SAG в Голливуде пришлось отменить из-за сильных лесных пожаров.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом пресс-служба Гильдии американских киноактеров сообщает в соцсети X.

"Номинанты будут обнародованы завтра в 7:30 утра по тихоокеанскому времени через пресс-релиз и веб-сайт премии SAG", - говорится в официальном заявлении.

Решение об отмене церемонии гильдия объяснила соображениями безопасности.

Награждение проводится с 1995 года.