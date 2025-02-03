P.Diddy госпитализировали

Рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P.Diddy, был превезен из тюрьмы, где он ожидает приговора, в больницу Нью-Йорка с болью в колене.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники.

Отмечается, что рэпера госпитализировали еще в четверг, 30 января. Музыкант был доставлен в больницу Бруклина. Его адвокат Марк Агнифило отказался дать комментарий изданию.

Ранее P.Diddy подал иск о клевете на 50 миллионов долларов к СМИ. Музыкант, которого обвиняют в многочисленных сексуальных преступлениях и торговле людьми, обвинил телеканал NewsNation в "разжигании безумия в СМИ, фабрикации нелепых обвинений и раздувании необоснованных спекуляций" вокруг его дела.