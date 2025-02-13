Эмили Ратаковски стала лицом рекламной кампании Marc Jacobs

Модель Эмили Ратаковски стала лицом рекламной кампании бренда Marc Jacobs. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

33-летняя модель позировала в голубом мини-платье с открытыми руками. В руках она держала сумку из черной кожи. Волосы ей выпрямили и сделали макияж с подводкой и розовой помадой.

"Золушка", "Шикарная", "Вот это фигура!", "Выглядит как принцесса", - написали они в комментариях в соцсетях.