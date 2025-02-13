https://news.day.az/showbiz/1729827.html Эмили Ратаковски стала лицом рекламной кампании Marc Jacobs Модель Эмили Ратаковски стала лицом рекламной кампании бренда Marc Jacobs. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. 33-летняя модель позировала в голубом мини-платье с открытыми руками. В руках она держала сумку из черной кожи. Волосы ей выпрямили и сделали макияж с подводкой и розовой помадой.
Эмили Ратаковски стала лицом рекламной кампании Marc Jacobs
Модель Эмили Ратаковски стала лицом рекламной кампании бренда Marc Jacobs. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
33-летняя модель позировала в голубом мини-платье с открытыми руками. В руках она держала сумку из черной кожи. Волосы ей выпрямили и сделали макияж с подводкой и розовой помадой.
"Золушка", "Шикарная", "Вот это фигура!", "Выглядит как принцесса", - написали они в комментариях в соцсетях.
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