У звезды «Брата-2» выявили серьезные проблемы со здоровьем

У звезды "Брата-2", актера Виктора Сухорукова, обнаружили осложнения после острого инфаркта миокарда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о серьезных проблемах со здоровьем у артиста сообщает Telegram-канал Shot.

По данным авторов публикации, Сухорукова экстренно госпитализировали из дома 1 марта - у 73-летнего актера из носа внезапно пошла кровь. В больнице народному артисту провели срочную операцию на сердце - коронарное шунтирование. Если бы скорую вызвали позже, последствия могли бы быть еще более серьезными.

После операции Сухорукову пришлось пройти обширное обследование. В ходе него выяснилось, что сосуды актера сильно изношены, - есть риск инсульта. Сейчас артист находится в стационаре и проходит терапию, а после выписки из больницы ему придется соблюдать строгую диету.