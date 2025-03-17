Композитор Эльчин Иманов представил новый клип "Yaşasın futbol" (Да здравствует футбол), став автором слов к проекту, который посвятил возрождению дворового футбола в Азербайджане, сообщает Day.Az.

Режиссер клипа - Фаиг Керимоглу, в клипе снялись популярные актеры Ниджат Рагимов и Джаваншир Рагимов. А главным героем стал юный певец и футболист Саид Мамедъяров, сын продюсера Гасана Мамедъярова.

Устами ребенка автор говорит, что в нынешних дворах с новостройками и большим количеством машин негде играть в футбол. А ведь, как известно, большинство мастеров пришли в этот самый популярный вид спорта именно из дворового футбола.

"Будущее нашего национального футбола начинается с плодотворного развития детского футбола. И я считаю, что строительство детских площадок во дворах строящихся зданий, в том числе стадионов, достойно похвалы и обязательно должно быть устойчивым. Новые Алекперы Мамедовы, Анатолии Банишевские, Искендеры Джавадовы, Игори Пономаревы получили путевки в большой футбол именно с детского дворового футбола!" - сказал Trend Life Эльчин Иманов.

Раньше дворовый футбол был неотъемлемой частью нашей жизни. При этом миллионы ребятишек по всей стране, гоняя мяч во дворе, не только постигали основы футбола, но и учились настоящей дружбе, взаимовыручке, стремлению к победе и умению работать в команде. Сейчас достаточно открыть YouTube и следовать советам ведущего, который подробно разбирает каждый финт. Но одно дело оттачивать приемы в тепличных условиях, и другое - в матче, где есть только дворовые правила, когда тебя нещадно бьют по ногам, толкают и всячески прессингуют. Таким был и остается уличный футбол - настоящей школой жизни, которую проходят и любители, и профессионалы.