Известный американский телеведущий примерил образ Киркорова

Телеведущий Джимми Фэллон в выпуске программы "Tonight Show" примерил образ народного артиста России Филиппа Киркорова.

Как передает Day.Az, Фэллон решил перевоплотиться в Киркорова для рубрики "Tonight Show Look-alikes". В ней зрители программы присылают снимки людей, похожих на ведущего. Фото с народным артистом России отправила зрительница из Флориды по имени Лена Кернер.

Фэллон назвал Киркорова "болгаро-русской поп-иконой". Телеведущий признался, что не видит сходства.

"Она правда считает, что он похож на меня? Серьезно? Я бы хотел иметь такие волосы, конечно, но... Нет, не вижу сходства", - поделился шоумен.