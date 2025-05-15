https://news.day.az/showbiz/1752966.html Известный американский телеведущий примерил образ Киркорова Телеведущий Джимми Фэллон в выпуске программы "Tonight Show" примерил образ народного артиста России Филиппа Киркорова. Как передает Day.Az, Фэллон решил перевоплотиться в Киркорова для рубрики "Tonight Show Look-alikes". В ней зрители программы присылают снимки людей, похожих на ведущего.
Известный американский телеведущий примерил образ Киркорова
Телеведущий Джимми Фэллон в выпуске программы "Tonight Show" примерил образ народного артиста России Филиппа Киркорова.
Как передает Day.Az, Фэллон решил перевоплотиться в Киркорова для рубрики "Tonight Show Look-alikes". В ней зрители программы присылают снимки людей, похожих на ведущего. Фото с народным артистом России отправила зрительница из Флориды по имени Лена Кернер.
Фэллон назвал Киркорова "болгаро-русской поп-иконой". Телеведущий признался, что не видит сходства.
"Она правда считает, что он похож на меня? Серьезно? Я бы хотел иметь такие волосы, конечно, но... Нет, не вижу сходства", - поделился шоумен.
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