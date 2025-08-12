Звезда «Гарри Поттера» отказался сниматься в ремейке

Актер Дэниэл Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера в оригинальной экранизации, заявил, что не собирается участвовать в съемках нового сериала, основанного на книгах Джоан Роулинг. Слова актера приводит сервис IMDb, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его мнению, создатели проекта решили начать историю с чистого листа и создать что-то оригинальное, так что его помощь им не понадобится.

"Я определенно не ищу этого. Но желаю им удачи. Рад, что эта эстафета передана, но не думаю, что должен лично передавать ее", - заявил Рэдклифф.