Звезда «Гарри Поттера» спровоцировала слухи о помолвке

Актриса Эмма Уотсон, которая сыграла волшебницу Гермиону Грейнджер в "Гарри Поттере", спровоцировала слухи о тайной помолвке.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Daily Mail.

Эмма Уотсон появилась на показе бренда Miu Miu, который прошел во время Недели моды в Париже. Журналисты заметили на безымянном пальце артистки кольцо в винтажном стиле с бриллиантом и предположили, что она помолвлена с возлюбленным, однокурсником из Оксфорда Кираном Брауном.

В сентябре актриса в подкасте журналиста Джея Шетти назвала давление общества, которое принуждает женщин вступать в брак, "насилием и жестокостью". При этом она призналась, что хотела бы выйти замуж.