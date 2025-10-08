https://news.day.az/showbiz/1786436.html Звезда «Гарри Поттера» спровоцировала слухи о помолвке Актриса Эмма Уотсон, которая сыграла волшебницу Гермиону Грейнджер в "Гарри Поттере", спровоцировала слухи о тайной помолвке. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Daily Mail. Эмма Уотсон появилась на показе бренда Miu Miu, который прошел во время Недели моды в Париже.
Эмма Уотсон появилась на показе бренда Miu Miu, который прошел во время Недели моды в Париже. Журналисты заметили на безымянном пальце артистки кольцо в винтажном стиле с бриллиантом и предположили, что она помолвлена с возлюбленным, однокурсником из Оксфорда Кираном Брауном.
В сентябре актриса в подкасте журналиста Джея Шетти назвала давление общества, которое принуждает женщин вступать в брак, "насилием и жестокостью". При этом она призналась, что хотела бы выйти замуж.
