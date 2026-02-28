https://news.day.az/showbiz/1818914.html 63-летняя Деми Мур вышла в свет с неожиданной стрижкой Американская актриса и бывшая модель Деми Мур посетила показ итальянского модного дома Gucci с неожиданной стрижкой. Видео опубликовал глянцевый журнал Vogue в своем Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Американская актриса и бывшая модель Деми Мур посетила показ итальянского модного дома Gucci с неожиданной стрижкой. Видео опубликовал глянцевый журнал Vogue в своем Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
63-летняя звезда "Субстанции" вышла в свет в больших солнцезащитных очках, кожаных облегающих брюках и приталенной куртке. Кроме того, она надела остроносые туфли и взяла с собой небольшую сумку.
На размещенных кадрах можно заметить, что знаменитость решила появиться на публике с необычной для себя прической. Так, она отказалась от длинных прядей и продемонстрировала фотографам мокрое каре.
