Мать Майли Сайрус спровоцировала слухи о тайной свадьбе певицы

Мать певицы Майли Сайрус Тиш Сайрус намекнула, что ее дочь тайно вышла замуж за возлюбленного Макса Морандо.

Майли Сайрус вместе с матерью, сестрой и возлюбленным появилась на церемонии открытия своей звезды на Аллее славы в Голливуде. Во время фотосессии на мероприятии Тиш Сайрус заявила, что сейчас приведет Макса Морандо, назвав его мужем своей дочери. Интернет-пользователи предположили, что влюбленные тайно сыграли свадьбу. При этом сами звезды не комментировали слухи.