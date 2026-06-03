https://news.day.az/showbiz/1839005.html Селена Гомес опубликовала фото с новым цветом волос Селена Гомес опубликовала в Instagram фото с новым образом. Как передает Day.Az, певица и актриса показала себя с рыжим цветом волос - предположительно, в парике. На снимках она позирует с макияжем с черными стрелками, лежа на кровати. Гомес была одета в черный топ и темно-серые спортивные штаны.
Селена Гомес опубликовала фото с новым цветом волос
Селена Гомес опубликовала в Instagram фото с новым образом.
Как передает Day.Az, певица и актриса показала себя с рыжим цветом волос - предположительно, в парике.
На снимках она позирует с макияжем с черными стрелками, лежа на кровати. Гомес была одета в черный топ и темно-серые спортивные штаны.
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