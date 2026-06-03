https://news.day.az/showbiz/1839005.html

Селена Гомес опубликовала фото с новым цветом волос

Селена Гомес опубликовала в Instagram фото с новым образом. Как передает Day.Az, певица и актриса показала себя с рыжим цветом волос - предположительно, в парике. На снимках она позирует с макияжем с черными стрелками, лежа на кровати. Гомес была одета в черный топ и темно-серые спортивные штаны.