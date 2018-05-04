В Азербайджане повышается зарплата депутатов и чиновников

В Азербайджане на десять процентов повышается заработная плата депутатов, омбудсмена, членов и судей Конституционного суда.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания парламента были включены четыре законопроекта, в которые предложено внести изменения - "О статусе депутата", "О судах и судьях", "О Конституционном суде" и "Об омбудсмене".

Законопроекты были переданы в парламент страны по представлению Президента Ильхама Алиева.

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