В Азербайджане станет прохладнее
Национальный департамент гидрометеорологии МЭПР сделал предупреждение в связи с изменением погоды.
Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, с вечера 7 июня до второй половины дня 9 июня будет дуть порывистый северо-западный ветер, температура воздуха снизится на 3-5 градусов, передает Day.Az.
С 7 июня в северных и западных районах республики ожидается нестабильная погода, грозы, дожди, в некоторых местах выпадет град. Будет дуть западный ветер, временами порывистый. Температура воздуха снизится на 4-6 градусов по сравнению с предыдущими днями. Возможно повышение уровня воды в реках.
Нестабильная погода продолжится до 11 июня.
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