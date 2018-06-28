В Баку проходит самый крупный летний фестиваль еды - Baku Summer Food Fest - ФОТО

В древней части Баку - Ичеришехер, около ворот Гоша гала, c 15 июня до 1 июля (ежедневно с 11:00 до 23:00), проходит самый крупный летний Фестиваль еды - Baku Summer Food Fest, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Остаются считанные дни до завершения нового сезона самого масштабного фестиваля уличной еды в Баку - Summer Food Fest. Но это не значит, что у вас уже нет шанса попасть на самые зажигательные вечера лучших диджеев страны, послушать живую музыку, и попробовать уникальные рецепты от заведений города Баку и не только. Наши партнерские кафе, рестораны, развлекательные центры и шоурумы дизайнерских изделий уже удивили тысячи наших посетителей, а на концертные программы пришли не только знаменитые музыканты и диджеи, но и очень талантливая молодежь, которая продемонстрировала свои умения в области музыки и танца", - сообщили Trend Life организаторы проекта.

Baku Summer Food Fest организован кулинарным проектом Meal for Real при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер". Вход на территорию фестиваля - свободный. Главная цель организаторов показать, что уличная еда - не просто быстрый перекус, это целая культура, которая открывает дверь в мир новых вкусов и ощущений.

Это третий Фестиваль еды - в 2017 году Meal for Real с большим успехом провел Baku Street Food Festival и Baku Sweet November.

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