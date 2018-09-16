"Мой Баку": Проспект Азербайджан - особенная достопримечательность столицы - ФОТО

Проспект Азербайджан (переименованный, но все еще называемый бакинцами улицей Гуси Гаджиева) не очень протяженная. Простирается она всего-то от здания Монолита до памятника писателю, мыслителю и философу XV века Физули.

Сегодня мы совершим приятную и вместе с тем познавательную прогулку от одного конца этой исторической улицы Баку до другого.

Еще до установления советской власти в Азербайджане улица носила скромное название Базарная, судя по которому можно было понять, что раньше на этой территории располагались не архитектурные здания и многоэтажные жилые дома, построенные строгим рядом, а обыкновенные ларьки. Хотя отголоски "базарного" прошлого здесь долгое время еще сохранялись - тут находился рынок, называемый Пассаж. Сегодня его уже нет.

Как утверждают специалисты, Базарная улица является одной из самых старых улиц форштадта (местность за чертой крепости, которая начала застраиваться в 1854 г.). На основании градостроительного плана города конца XIX века улица Базарная являлась важным узловым отправлением, поскольку по ней шел не только торговый транспорт, но и почтовые грузы.

В то время как форштадт развивался по всем направлениям и застройка его постепенно пополнялась двухэтажными жилыми домами и караван-сараями, площадь, расположенная выше жилых застроек оставалась пока свободной от строительства и была отведена под нефтяные амбары и соляные магазины, ликвидированные в 1880-х годах. Выше амбаров сплошной полосой тянулись мусульманские кладбища, которые являлись причиной нерешенности архитектурно-планировочной композиции центра. Захоронения на этом кладбище прекратились с 1859 года, но дебаты о его судьбе долго еще шли в городской думе. Проблему усложняло то, что владельцы торговых точек, расположенных рядом с кладбищем, не соблюдали самых элементарных правил санитарии, и в результате территория кладбища превратилась в мусорную свалку и возникла угроза эпидемий.

Со строительством Александро-Невского собора (на месте нынешних школ №189, 190 и им. Бюльбюля) данная проблема нашла свое решение, также был ускорен процесс застройки прилегающих к улице площадей.

Базарная имела важнейшее значение для связи Баку с северными регионами и Россией, естественное направление этой дороги вызвало образование развилки у Шамахинской (ныне ул. Дж.Джаббарлы) и Кубинской улиц (ул. Ш.Губанова-З.Б.Ахмедбекова), по трассам которых пошла новая застройка. Таким образом, вся Базарная улица, как и следует из ее названия, а также прилегавшие к ней улицы до Кубинской - Базарной площади (пл. Физули) представляли собой оживленный торговый центр, где с раннего утра до глубокой ночи кипела жизнь.

Здесь располагались лавки шорчу, бакалейщиков, торговцев мануфактурой, башмачников, красильщиков, шапочников, свечников, чурекчи, именно здесь появились первые ювелиры, сапожники и портные. Среди базарной сутолоки в одном из домов размещалась знаменитая восточная аптека братьев Хакимовых под названием "Аттар", которая считалась первой аптекой в Баку, отвечающей санитарным нормам. Здесь продавались лечебные травы, корни, всевозможные виды лекарственных растений. Запахи цветов и трав разносились по всему кварталу.

В таком облике Базарная улица встретила революцию и советскую власть.

В годы советской власти улица была переименована в честь борца за социализм, шушинца Гаджиева Гуси Гусейнали оглу, который в 20-е гг. XX века трагически погиб при исполнении служебных обязанностей. Молодой красноармеец и не догадывался в те далекие годы гражданской войны, что его именем назовут одну из центральных улиц столицы Азербайджана.

Первая достопримечательность проспекта Азербайджан - жилой дом "Монолит" архитектора К.Сенчихина, построенный в 1947 году. Это первое здание, которое возводилось из монолитных бетонных смесей. Хотя оно достаточно грубовато и не имеет особых архитектурных особенностей, здание было выполнено в новом для своего времени стиле.

Интересна история возникновения названия этого дома. Дело в том, что до закладки фундамента этого мощного сооружения в центре города, было проведено геологическое обследование участка и пробурены многочисленные разведывательные скважины. К удивлению всех, кто принимал участие в геологических работах, на месте предполагаемой закладки фундамента была обнаружена огромная монолитная скала. Это открытие способствовало принятию окончательного решения о строительстве здания на этом месте.

Следующие за "Монолитом" жилые здания, по словам старожилов, возникли в столице для строителей бакинского метрополитена, но, судя по барельефам на стенах зданий, здесь жили представители азербайджанской культуры и искусства.

Проспект Азербайджана - одна из наиболее оживленных улиц современного Баку. На первых этажах всех зданий по обеим сторонам трассы находятся магазины - модные бутики, банки, закусочные.

Особое внимание стоит уделить расположенному возле Центрального универмага необычному модерновому зданию, где когда-то располагалось издательство "Азернешр", Дом печати, потом банк. Построено оно было в 20-30-х гг. прошлого века по проекту архитектора Семена Пэна. Оно стало единственным образцом советского конструктивизма в республике, так как в 1934 году ЦК Компартии Азербайджана был издан указ, критиковавший этот стиль и призывавший к возвращению к национальным традициям и корням. В то время некоторые критики, характеризуя здание, находили сходство обращенного к площади торца с корешком раскрытой книги. Другие усматривали в его верхней части стилизованное воспроизведение рубки океанского лайнера. Несмотря на то, что в столице независимой страны сегодня присутствуют самые передовые архитектурные стили, это здание-лайнер все равно остается одним из самых интересных.

А теперь вернемся немного к базарному прошлому удицы. Оказывается, здание Центрального универмага было построено в начале 70-х годов прошлого века на месте крупного мясного рынка. Кто бы мог подумать!

Бывшая Гуси Гаджиева является "лицевой" улицей, за "подкладкой" которой прячутся невысокие постройки старого города. На улице наряду с отреставрированной застройкой советского периода можно встретить современные высотные здания. Она славится не только своей архитектурой, но и громкими именами живших тут некогда знаменитостей. Это академик Мирали Гашгай, народный писатель Ильяс Эфендиев, народные поэты Гусейн Ариф и Зейнал Халил, выдающийся композитор Тофик Гулиев, народный артист республики Сулейман Алескеров, Ахмед Джалил и др.

Еще одна немаловажная достопримечательность улицы Азербайджан - Шахматная школа. Интересно, что на месте Шахматной школы когда-то находилась обычная пивная...

Замыкает улицу здание Азербайджанского Государственного Академического Драматического Театра, расположенное на бывшей Базарной площади (нынешняя Физули). А перед зданием главного театра страны возвышается памятник Физули, установленный на площади в 1963 году. Авторы памятника - скульпторы О. Эльдаров, Т. Мамедов и архитектор Г. Мухтаров.

Напоследок отметим, что у этой небольшой по протяженности (всего-то чуть более полукилометра) улицы Баку очень большая история.

Лала Мамедова