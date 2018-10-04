Тяжелое ДТП в Баку: автомобиль упал в туннель - ФОТО - ВИДЕО
4 октября 2018 11:28 819
Сегодня утром в Баку произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Day.Az, по словам свидетелей происшествия, автомобиль марки "Kia Cerato", двигавшийся по проспекту Бабека в сторону центра города, протаранил заграждение и упал в туннель на улице Ю.Сафарова.
По словам очевидцев, в автомобиле никого не было, кроме водителя. С помощью прохожих удалось вытащить его из машины.
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