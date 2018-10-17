Еще один оползень в Баку, есть разрушения

На Бухтинской улице в поселке Баилово Сабаильского района Баку в пределах зоны риска вновь произошел оползень. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в среду.

Согласно информации, этому способствовали техногенные причины. В результате оползня полностью разрушен дом №9. На стенах близлежащих домов наблюдаются трещины.

Отметим, что территория находится на высоком склоне (35-40 градусов), где на насыпном, рыхлом грунте были вразброску построены дома. В результате склон оказался перегруженным, его устойчивость ослабла; сюда стекают сточные воды, почва размыта, в связи с чем и произошел оползень. Эта территория всегда считалась зоной, подверженной таким экзогенным процессам, как оползни, обвалы, проседание почвы.

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