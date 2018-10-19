На плывшем в Баку иранском судне произошло массовое отравление, есть погибшие

Отравились 12 членов экипажа принадлежащего Ирану сухогруза "Назмехр", движущегося по маршруту Актау-Баку. Об этом в пятницу Trend сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Азербайджана Парвиз Абубекиров, передает Day.Az.

Предположительно, причиной отравления стало химическое вещество, нанесенное на зерно, которое транспортировало судно, сказал он.

По его словам, три человека скончались от отравления еще до прибытия бригады врачей, а семеро были размещены в отделении токсикологии Клинического медицинского центра №1. Капитан судна от госпитализации отказался.

Инцидент произошел в 21 миле от острова Пираллахы, в центральной части Каспийского моря.

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